Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İtfaiye Haftası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli ile bir araya gelerek tüm itfaiyecilerin İtfaiye Haftası’nı kutladı.KONYA (İGFA) - İtfaiye Haftası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Başkan Altay, hayat kurtarmak adına fedakârca görev yapan itfaiyecilerin, her zaman takdirinin en büyüğünü hak ettiğini belirterek, teşkilatın her bir kahramanının, bir canı daha kurtarmak için tereddüt etmeden kendi canlarını ortaya koyduğuna dikkati çekti. Başkan Altay, ziyaretlerinden ötürü İtfaiye Daire Başkanlığı personeline teşekkür etti.