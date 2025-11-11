Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Çark Deresi'nde yürüttüğü ıslah çalışmalarıyla derenin havza ve çevre sağlığını güvence altına aldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da SASKİ, Çark Deresi'nde çevre ve havza sağlığı için temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilendip çamuru temizleme çalışmaları ile derenin ekolojik dengesi koruma altına alındı.

Kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçilen çalışmalarda dere yatağı biriken çamur ve atıklardan arındırıldı.

Zamanla dere yatağında biriken dip çamurları, suyun oksijen seviyesini düşürerek doğal yaşamı olumsuz etkiliyordu. Yürütülen çalışmalarneticesinde bu olumsuzluklar giderilerek, Çark Deresi'nin su kalitesi ve biyolojik dengesi sağlıklı hale getirildi.Temizlik çalışmaları sonrası derenin akış debisi artırılırken kötü koku ve haşere oluşumuna neden olan etkenler ortadan kaldırıldı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Şehrimizin simgesi haline gelen ve sosyal hareketlilik açısından da önemli bir yeri olan çark Deresi'nin su sağlığı için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Derenin doğal ekosisteminin sürdürülebilirliği be canlı yaşamının korunması için havza dibinde biriken çamur ve atık maddeleri topladık.Hemşerilerimizin de çevre sağlığı için hassasiyetle davranmalarını rica ediyoruz. Unutmayalım bu şehir hepimizin.' ifadelerine yer verildi.