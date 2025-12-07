Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2017 yılından bu yana uzlaştırma süreci yürütülen 2 milyon 413 bin dosyadan 2 milyon 2 bininin başarıyla sonuçlandığını, uzlaşma oranının yüzde 83'e ulaştığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzlaştırma uygulamasının ceza yargılamasında hızlı, yapıcı ve barışçıl bir çözüm mekanizması olarak önemli sonuçlar verdiğini belirtti. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Tunç, uzlaştırmanın uyuşmazlıkları mahkemeye taşınmadan çözüme kavuşturarak toplumsal barışa katkı sunduğunu ifade etti.

1 Ocak 2017'den bu yana müzakere süreci tamamlanan 2 milyon 413 bin 323 dosyadan 2 milyon 2 bin 488'inin uzlaşma ile sonuçlandığını, böylece yüzde 83'lük bir başarı oranına ulaşıldığını aktaran Bakan Tunç, uzlaştırmanın onarıcı adalet anlayışının önemli bir ayağını oluşturduğunu vurgulayarak, ceza muhakemesi sistemine kazandırılan bu müessesenin giderek daha fazla benimsendiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti