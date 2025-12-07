Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Halk Elinde Islah Projeleri' ile yerli ırkların korunmasına ve üreticilerin desteklenmesine devam ettiklerini açıkladı. Bu projelerle toplamda 2,7 milyar TL'lik katkı sağlayarak üretimin verimliliğini artırdıklarını belirten Bakan Yumaklı, 'Yerli ırkları korumak Anadolu'nun tarımsal geleceğine de yatırımdır' ddi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu'nun yerli hayvan ırklarının korunmasının, tarımsal geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu vurguladı. Bakan Yumaklı, Halk Elinde Islah Projeleri kapsamında toplam 2,7 milyar TL'lik katkı sağlanarak üretimin verimliliğinin artırıldığını ve yerli genetik kaynakların güvence altına alındığını belirtti.

Projeler sayesinde yıllardır yerli ırkların korunduğunu ve üreticilerin desteklendiğini kaydeden Bakan Yumaklı, genç üreticilerin başarı hikâyelerine de dikkat çekerek, üniversite eğitimini tamamlayan genç bir üreticinin, ata mirasına sahip çıkarak başladığı küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde örnek bir başarı hikâyesi oluşturduğunu aktardı.

Ayrıca, kadınlara ve gençlere yönelik ilave desteklerin üretime uzanan tüm elleri güçlendirmeye devam edeceğini vurgulayan Bakan Yumaklı, projelerin Anadolu'nun tarımsal kalkınmasına ve yerli ırkların korunmasına katkı sağladığını ifade etti.