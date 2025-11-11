Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi su kalitesinin ve biyolojik çeşitliliğinin korunması ve arttırılmasına yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İzmit Körfezi'ne akan 12 derenin su kalitesini sürekli izleyen Büyükşehir, olası kirlilik kaynaklarını kontrol altına alıyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Körfezi'nin su kalitesini korumak, iyileştirmek ve biyolojik çeşitliliğini arttırmak için çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ne akan dereleri ise düzenli olarak denetliyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından TÜBİTAK-MAM ile 2007 yılından bu yana su kalitesi izleme çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında 6 istasyonda mevsimsel olarak İzmit Körfezi'ne mansaplanan 12 derede aylık olarak su kalitesi örneklemesi yapılıyor. Alınan örnekler ise TÜBİTAK-MAM (Marmara Araştırma Merkezi) Laboratuvarında analiz ediliyor.

SAHA ÇALIŞMALARIYLA ANLIK ÖLÇÜMLER YAPILIYOR

Dere suyu kalitesini aylık olarak kontrol eden Büyükşehir, İzmit Körfezi'ne mansaplanan Kumla, Ağa, Ambarlı, Saz, Ova, Narca, Kiraz, Halı, Hisar, İhsaniye, Kaytaz ve Karakoç derelerinden su numuneleri alarak olası kirlilik kaynaklarının takibini yapıyor. Saha çalışmaları sırasında su kalitesinin temel göstergeleri olan debi, sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen ve iletkenlik parametreleri ekipler tarafından yerinde ölçülürken ileri tetkikler için alınan numuneler ise analiz edilmek üzere TÜBİTAK-MAM laboratuvarına teslim ediliyor. Bu çalışmalar sayesinde Körfez'de su kalitesi iyileşiyor, deniz canlılığı ve biyolojik çeşitlilik her geçen gün artıyor.

ÇALIŞMA SONUÇLARI PLANLAMALARA YÖN VERİYOR

TÜBİTAK-MAM ile yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda İzmit Körfezi için çevresel kontrol ve iyileştirme önerileri geliştiriliyor. Bununla birlikte TÜBİTAK-MAM ile yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen veriler de Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğiyle kullanılarak, Körfez'e mansaplanan 12 derenin dijital ikiz modelleri oluşturuluyor. Bu modeller akış, taşınım ve kirlilik taşıma süreçlerinin dijital ortamda izlenmesine ve senaryo analizlerine imkân veriyor.