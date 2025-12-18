Kocaeli Sivil Toplum Şûrası'nın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, güçlü ve dirençli şehirlerin ancak güçlü sivil toplumla mümkün olduğunu vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kocaeli Sivil Toplum Şûrası, Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla başladı. Şûra, kentteki sivil toplum kuruluşlarını, kamu kurumlarını ve akademik çevreleri bir araya getirerek toplumsal sorunlara ortak çözümler üretmeyi hedefliyor.

Açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. Programda ayrıca Prof. Dr. Suat Kolukırık ve Uluslararası İyilik Ödülleri sahibi Turgut Kılıç da konuşma yaptı.

Şûranın teknik sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Suat Kolukırık, sivil toplumun devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü belirterek, 'Güçlü STK, güçlü ve demokratik Türkiye demektir. Kocaeli, örgütlenme açısından Türkiye'de ilk 5 il arasında yer alıyor' dedi.

Programda konuşan Başkan Tahir Büyükakın ise sivil toplumun gönüllülük esasına dayandığını vurgulayarak, 'Gönüllülük satın alınamaz. Bir şehri güçlü kılan en önemli unsur sivil toplumdur. Dirençli şehir sadece sağlam binalar değil, toplumsal dayanışması güçlü şehir demektir' ifadelerini kullandı.

Toplumları ayakta tutan ortak değerlerin önemine dikkat çeken Büyükakın, kriz dönemlerinde Türkiye'nin sergilediği dayanışmayı hatırlatarak, 'Bir milletin gerçek gücü, insanları arasındaki görünmez bağlardır. Sivil toplum ayakta kaldıkça şehirler de ayakta kalır' dedi.

Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarına destek vermeye devam edeceklerini belirterek, çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler ve yaşlılara yönelik tüm projelerde STK'ların yanında olacaklarını söyledi.