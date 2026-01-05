Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Aile Yılı' ilan edilen 2025'te sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle binlerce vatandaşa ulaştı. Eğitimden ulaşıma, yaşlı ve engelli hizmetlerinden sosyal yardımlara kadar birçok alanda önemli başarılara imza atıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda 2025 yılında toplumun her kesimine yönelik hizmetlerini artırarak sürdürdü. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan faaliyet raporunda, 'Aile Yılı' kapsamında yürütülen çalışmalar dikkat çekti.

Bu kapsamda evlilikte 30 yılı geride bırakan çiftlere yönelik sunulan ücretsiz Check-Up hizmetinden 229 çift yararlanırken, 'Birlikte Güçlüyüz' sloganıyla düzenlenen etkinliklerde uzman psikologlar tarafından 9 bin 739 kişiye aile danışmanlığı verildi. Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) Adapazarı, Akyazı, Geyve, Karasu ve Sapanca'da 37 farklı branşta 31 bin 593 öğrenciye eğitim sunuldu. Engelsiz Hobi Kursları'nda ise 20 branşta 250 özel gereksinimli birey sosyal hayata aktif şekilde katıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin engelliler için hayata geçirdiği 'Erişilebilir Ulaşım Projesi', 'Engelsiz Türkiye Yüzyılı' programı kapsamında Türkiye'nin en başarılı engelsiz ulaşım projesi seçilerek ödüle layık görüldü.

Sosyal yardımlar da 2025'te güçlendirildi. Dezavantajlı ailelere sunulan Sosyal Yardım Kartı desteği iki katına çıkarılırken, çölyak hastalarına yönelik Demokrasi Meydanı'nda açılan ürün satış noktası vatandaşlardan büyük memnuniyet gördü.

Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) aracılığıyla 418 yaşlıya toplam 3 bin 51 kez evde hizmet sunulurken; kişisel bakım, sağlık danışmanlığı ve fizik tedavi hizmetleriyle yaşlıların yaşam kalitesi artırıldı. Engelli ve yaşlı bireyler için düzenlenen ücretsiz termal tatil programından ise 720 kişi ailesiyle birlikte faydalandı. Ayrıca 'Bir Hikâye Bin Neşe' projesiyle kentin en uzak noktalarındaki 50 okulda çocuklara çevre, sağlık, hijyen ve aile bilinci aşılandı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'İnsanı merkeze alan sosyal belediyecilik anlayışımızla, şehrimizin merkezinden en ücra mahallesine kadar kimseyi yalnız bırakmadan, yerinde ve kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz' denildi.