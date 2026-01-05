Maltepe Belediye Meclisi'nin ocak ayı ilk toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, 2026 yılında da Maltepelilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik toplumcu belediyecilik anlayışını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediye Meclisi'nin ocak ayı toplantısının birinci birleşimi, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Yeni yılın ilk meclis toplantısında konuşan Başkan Köymen, Maltepelilerin yeni yılını kutlarken, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Belediyenin asfalt seriminden altyapı ve üstyapı çalışmalarına kadar birçok alanda yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu vurgulayan Köymen, tüm belediye çalışanlarına emekleri için teşekkür etti.

2026 yılında da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirten Köymen, 'Komşularımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik toplumcu belediyecilik anlayışımızı bu yıl da geliştirerek sürdüreceğiz. Dayanışma içinde, ivmeyi yükselterek Maltepe için daha güzel işler üreteceğimize inanıyorum' dedi.

Toplantıda ayrıca belediyenin bir önceki yıla ait gelir-giderleri ile hesap ve işlemlerini incelemek üzere Denetim Komisyonu oluşturuldu. Yapılan seçim sonucunda Denetim Komisyonu üyeliklerine Osman Savul, Murat Yılmaz, Ali Can Yiğit, Deniz Berk Sayar ve Sinem Çakır seçildi.