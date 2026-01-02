Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü iş birliğinde Özel Maruf Yaşlı Bakım Merkezi ve Huzurevi'nde kuşakları bir araya getiren anlamlı bir program gerçekleştirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kuşaklar arası bağı güçlendiren anlamlı bir buluşmaya Özel Maruf Yaşlı Bakım Merkezi ve Huzurevi'nde imza attı.

Çocuklar ile büyüklerin aynı çatı altında bir araya geldiği 'Kuşak Buluşmaları' programında, sevgi, paylaşım ve hayat tecrübeleri kuşaklar arasında samimi bir gönül köprüsüne dönüştü.

'Kuşak Buluşmaları' programı kapsamında gerçekleştirilen bu buluşmalar, kuşaklar arası iletişimi güçlendirirken çocukların büyüklerin hayat tecrübelerinden ilham almasını sağlıyor, toplumsal dayanışma kültürünü ise canlı tutuyor.

TECRÜBE İLE UMUT BİR ARADA

Bir araya gelen yaşlı çınarlar, çocuklara iş ve hayat tecrübelerini aktardı. Büyüklerin anıları ve öğütleri çocuklar tarafından ilgiyle dinlenirken, nesiller arasında güçlü bir bağ kuruldu. Program, canlı müzik eşliğinde oynanan oyunlar ve keyifli anlarla devam etti. Büyükler ile çocukların birlikte gerçekleştirdiği resim çalışmaları ise buluşmanın en renkli ve duygu yüklü anlarına sahne oldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Onur Üre, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın sevgi, saygı ve selamlarını ileterek, 'Öncelikle bizleri burada ağırlayan Özel Maruf Yaşlı Bakım Merkezi ve Huzurevi'ne teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sizlerin hayat tecrübelerinden ilham almalarını sağlamak amacıyla burada bulunuyoruz. Yaşlı çınarlarımız ile çocuklarımızı aynı ortamda buluşturmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz' diye konuştu.