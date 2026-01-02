Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı, Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 2025 yılında 328 can dostumuz sıcak yuvalarına kavuşturuldu.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2025 yılı da dolu dolu geçti. 2025 yılı boyunca yapılan çalışmalar kapsamında Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 328 can dostumuz sahiplendirilerek sıcak yuvalarına kavuşturuldu. Ayrıca Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, yıl boyunca 3 bin 370 kişiyi ziyaretçi olarak ağırladı.

Bununla beraber erken yaşta çocuklara hayvan sevgisi ve sokak hayvanları bilinci aşılama çalışmaları da devam eden merkeze, 2025 yılı boyunca Çayırova Belediyesi bilgi evlerinden ve çevre okullardan toplamda 560 öğrenci ziyaret gerçekleştirdi. Daha dengeli bir sokak yaşamı için 440 kedinin de kısırlaştırılması tamamlanırken, yıl boyunca merkezde bulunan canların bakımı için 15 ton mama kullanıldı.

TOPLAMDA 7 BİN HAYVAN TEDAVİ EDİLDİ

Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2025 yılı boyunca tedavisi yapılan hayvan sayısı ise 2 bin 629 oldu. Bununla birlikte Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yıl boyunca yerinde tedavisini gerçekleştirdiği sokak hayvanı sayısı ise 5 bin olarak açıklandı. Böylelikle hem merkezde hem de sahada 7 binden fazla sokak hayvanının tedavisi yapıldı.