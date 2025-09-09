Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 10-13 Eylül tarihlerinde Sapanca Kırkpınar’da 8’incisi gerçekleştirilecek PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı için ücretsiz seferler düzenleyecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da 10-13 Eylül tarihlerinde Sapanca Kırkpınar’da 8’incisi gerçekleştirilecek PSB Anatolia Fuarı için ücretsiz seferler düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre araçlar Demokrasi Meydanı’ndan 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00, fuar alanından ise; 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde hareket edecek ve geçtiği güzergâhlardan da yolcu alacak.

Demokrasi Meydanı’ndan hareket edecek araçlara Yeni Cami, Adnan Menderes Caddesi, Orhan Gazi Caddesi, E5, Adapazarı – Sapanca Yolu, Sakarya Caddesi, İzmit Caddesi, İstasyon Caddesi’nden geçecek, buralarda da yolcu alarak fuar alanına ulaşacak.