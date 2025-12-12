Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sanayi altyapısı, yatırım planları ve istihdam artırıcı çalışmalar detaylı şekilde ele alındı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda, bölgedeki sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik mevcut projeler ve planlanan yatırımlar masaya yatırıldı.

Toplantıda, Bozüyük OSB'de yürütülen projelerin güncel durumu, yeni yatırım talepleri ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik stratejiler değerlendirildi. Ayrıca, istihdamın artırılması, yatırımcıların ihtiyaçlarının karşılanması ve üretim ortamının iyileştirilmesi için atılacak adımlar görüşüldü.

Vali Sözer, Bozüyük OSB'nin Bilecik ve bölge ekonomisi açısından önemine dikkat çekerek, 'Sanayicilerimizin her zaman yanındayız. Üretimin, istihdamın ve yatırımın güçlenmesi için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

Toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.