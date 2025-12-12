Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana ilçelere 186 adet çocuk oyun grubu kazandırıldı. Yapılan bu çalışma ailelerin beğenisini kazanırken çocukların da yüzünü güldürdü.

ORDU (İGFA) - Hayata geçirilen yatırımlarda çocukları da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, park çalışmalarına ağırlık veriyor. Yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, ilçelere 186 adet yeni çocuk oyun grubu kurarak çocuklara yeni eğlenceli ve güzel zaman geçirecekleri alanlar oluşturdu.

İLÇELERE YENİ PARKLAR KURULDU

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yürüttüğü bu çalışmalar doğrultusunda şu ana kadar Altınordu'ya 26, Aybastı'ya 15, Akkuş'a 6, Çatalpınar'a 6, Ünye'ye 17, Çamaş'a 6, Fatsa'ya 18, Gölköy'e 6, Gülyalı'ya 5, Gürgentepe'ye 7, İkizce'ye 6, Çaybaşı'na 8, Kabadüz'e 4, Kabataş'a 6, Kumru'ya 9, Korgan'a 12, Mesudiye'ye 15, Perşembe'ye 11 ve Ulubey'e 3 adet olmak üzere toplam 186 adet çocuk oyun grubu kurulumu gerçekleştirdi.

Yeni parklarla çocukların yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, mevcut parklarında bakım onarımlarını periyodik olarak sürdürüyor.