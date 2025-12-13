Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM), sosyal sorumluluk kapsamında örnek bir etkinliğe imza attı.

NEVŞEHİR (İGFA) - KAPEM Kuaförlük Kursu'nda eğitim gören kursiyerler, yaklaşık 30 köy okulu öğrencisini tarihi Paşa Konağı'nda misafir ederek ücretsiz saç kesimi hizmeti sundu ve Gönül Sofrasında sıcak çorba ikramıyla çocuklara keyifli bir gün yaşattı.

Etkinliğin ulaşım organizasyonu Nevşehir Belediyesi tarafından sağlanırken sabah saatlerinde belediye tarafından tahsis edilen otobüslerle köy okullarından alınan öğrenciler, güvenli bir şekilde Paşa Konağı'na ulaştırıldı. Kuaförlük kursiyerleri, eğitmenlerin gözetiminde profesyonel hizmet sunarak hem pratik deneyim kazanma fırsatı buldu hem de öğrencilerin kişisel bakımlarına katkıda bulundu.

Saç kesimi işlemlerinin ardından öğrenciler, Paşa Konağı'nın tarihi atmosferinde ağırlanarak Gönül Sofrası'nda sıcak çorba ikramıyla misafir edildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, söz konusu organizasyonun kursiyerlerin mesleki gelişimini desteklediğini, çocukların sosyal hayata katılımını artırdığını ve toplumsal dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade ederek Nevşehir Belediyesi olarak eğitime, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.