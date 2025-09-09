Gazeteci Yazar Mesut Demir, “Yerel medyalarda neler oluyor?” yazı dizisinde Bursada Bugün haber sitesinin kuruluştan günümüze hikayesini kaleme aldı.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

Bir Bursada Bugün hikayesi! Mason olayı gerçek mi?

“Yerel medyalarda neler oluyor?” yazı dizilerinde “Bir Bursada Bugün hikayesi” bölümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

2018 yılında bir yandan Bursada Bugün markasını eski günlerine döndürmek, diğer yandan markanın aldığı yaraları sarmak için yoğun bir çaba içerisindeydik.

Mahalle programlarını yapan muhabirlerimiz, vatandaşların sorunlarını dile getirmeye devam ediyordu.

Mahallelerdeki sorunlar haber yapıldığında 1-2 gün içerisinde sorun çözülüyordu.

Mahallemde Neler Oluyor? programıyla muhtarlar, esnaflar ve vatandaşların sorunları dile getiriliyor, sorunlar hızla çözülüyordu.

Bu da yapılan haberlerin ve medyanın gücünü gösteriyordu.

Sadece merkez ilçelerde değil, 17 ilçede tüm mahallere giderek insanlara dokunup, sorunlarını dinliyorduk.

Şimdi nasıl yapılıyor?

Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım’daki merkez mahallelerde yapılıyor. Bursa’nın 3 ilçesi yok, 17 ilçesi, 1067 mahallesi var.

Bursa’nın tüm ilçelerini dolaşarak vatandaşın sesi olabilirsiniz.

Medya özgür olmalı, vatandaşın sesi olmalı. Medya, yöneticiler ile vatandaş arasında bir köprüdür. Yöneticilerin duyurularını, çalışmalarını vatandaşa aktarmak, vatandaşın sorunlarını yöneticilere aktarmakla bir bakıma kamu görevi yapmaktadır.

Günümüzde ise, maalesef onun medyası, bunun medyası olarak vatandaşların sesini kamuoyuna duyuramıyoruz.

Örneğin, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilgili bir muhtarımız eleştiri yapmış, verilen sözlerin tutulmadığını belirtmişti.

Alinur Aktaş döneminde yaşanan bu olay üzerine muhabirlerimiz haberi hızlıca yaparak yayınlamıştı.

O dönem Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, telefonla beni arayarak, “Neden böyle bir haber yapıyorsunuz? Hemen kaldırın, biz size reklam veriyoruz” demişti.

Ben de, “Ahmet bey, Büyükşehir Belediye Başkanı, 17 ilçeye ve 1067 mahalleye hakim olamaz. Sorunları göremez, biz haber yapıyoruz ki, sorunlar görülsün ve çözülsün” demiştim.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey döneminde hiçbir medya böyle bir durumla karşılaşmadı. Hatta Mustafa Bozbey, sorunların yansıtıldığı haberi yayınladığımız için teşekkür etti.

Medyalar, dozunu kaçırmadan, hakaret etmeden vatandaşın sorunlarını haber yapabilmeli.

Bu yıllarda bir yandan medyanın itibarını, marka değerini korumaya çalışırken, diğer yandan bazı sosyal medya köşe yazarları tarafından Bursada Bugün ve Özel Esentepe Hastanesi (New Esentepe Hastanesi) sahibi Dr. Ergin Kopal, eleştirilmeye devam ediliyordu.

O günlerde Özel Esentepe Hastanesi’nin (New Esentepe Hastanesi) arka binasının kaçak olduğu iddia ediliyordu.

Sağlık Bakanlığı ve belediyeler, kaçak olup olmadığı konusunda mutlaka bir çalışma yapmıştır diye düşünüyorum.

Şuan durum nedir, kaçak bir bölümü var mı, yok mu bilmiyorum.

Belki de birileri kasıtlı yazdırdı bu yazıları…

Bir gün Bakan bey aradı beni, acil görüşmek için…

Merinos’ta Gönül Dostları’na gittim. Görüşme esnasında Hasan Yalçın da yanımdaydı.

Bakan bey bana, “Ferdi Yılmaz mason mu? Bu konuda istihbarattan bilgi geldi” demişti.

Ben de, “Ferdi Yılmaz’ın mason olup olmadığını bilmiyorum, eski ortağının mason olduğu söyleniyordu” demiştim.

Özel Anadolu Hastanesi’nde (New Anadolu Hastanesi) Ergin Kopal’a durumu anlattım.

Kendisi de durumu Ferdi Yılmaz’a aktarmış. Ferdi Yılmaz ile aramızdaki buz dağları o an itibariyle başlamıştı.

Beni Bursada Bugün’den göndermek için ne entrikalar, kumpaslar yaptı bir bilseniz...

Ferdi Yılmaz’ın mason çalışmaları ile ilgili Ankara istihbaratında halen dosyasının olduğu söyleniyor.

Ne tür faaliyetlere karıştı, neler yaptı? Ülkemiz ile ilgili bilgi aktarımı mı yaptı? bilemeyiz…

O durum, istihbarat dosyasında vardır elbette…

Devletimiz, neyi ne zaman yapacağını iyi bilir.

Varsa devletimize karşı bir ihanet, er ya da geç cezasız kalmaz.

2018 yılı Kasım ayında yaptığımız Bursada Bugün lansmanı ise dillere destan olmuştu. Siyasi partiler, STK’lar, bürokrasi, muhtarlar ve Bursa’nın elit camiası bu lansmanda buluşmuştu.

YIL 2019…

Bursada Bugün marka süreci 2019 yılında şaha kalktı. 1 yılda 250 milyon sayfa görüntülenmeye ulaşmıştı Bursada Bugün…

Aylık 20 milyondan fazla tıklanma…

Büyük başarı yakalamıştık iç ve dış güçlerin tüm engellemelerine rağmen…

2019 yılında Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (Bursa İGD) seçimleri vardı. 4 başkan adayı ile birebir görüşerek tek liste ile aday oldum.

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği’nin tabela derneği olmasını istemiyordum.

Başkanlığı aldıktan hemen sonra Türkiye geneli federasyon kurmak için çalışmalara başladım.

Ardından…

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) kurulması için il il dolaşmaya başladık.

YIL 2020…

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF), 2020 Ocak ayında resmen kuruldu.

Bir yandan İGF, diğer yandan Bursa İGD, Bursada Bugün derken, yoğun bir çalışma atmosferine girmiş olduk.

Her ne kadar, sağda solda, “İGF’yi ben kurdum” dese de Ferdi Yılmaz, “Üye bile olmadığı İGF’yi nasıl kuruyor?” diye sorarlar adama…

Ferdi Yılmaz, kapı kapı dolaşıp, dedikodudan beslenerek, dedikodu yapan, yeri geldiğinde de “işadamıyım” diye dolaşan biri maalesef. Onu da böyle kabul ettik zamanında, bundan sonra da böyle kabul edeceğiz artık.

Güzel bir söz var, zaman zaman sosyal medya hesaplarımda paylaştığım bir söz;

“Birisi sana iftira atıyor, dedikodu yapıp hakkında olmadık şeyler söylüyorsa, ya senin gibi olmak istiyordur, ya da seni deli gibi kıskanıyordur…”

2 büyük projem daha vardı.

Sıra onlara gelmişti…

O sırada Ferdi Yılmaz’ın kıskançlıkları, hırsı, egosu nedeniyle yapmış olduğu entrika ve kumpaslarla Bursada Bugün Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılmış oldum ve yerimi 2 yıl birlikte çalıştığım arkadaşım Yaman Kaya’ya bıraktım.

Bu kumpas ve entrikalardan biri de Şehzadeler diyarı Yalova meselesi…

Yazı dizimizde yazdığım tüm yazılar, belgeli ve kanıtlıdır. Beni bilenler iyi bilir, belgesiz hiçbir şeyi kaleme almam.

Bursa kamuoyunun merak ettiği, ancak benim yoğunluğumdan dolayı yazamadığım ve hep yazmak istediğim yazı dizisi günümüze kadar gelecek.

Yerel medyalarda neler oluyor?

Medya derneklerinde neler oluyor?

Medya, siyaset, ekonomi üçgenindeki gelişmeler…

Yazı dizimize kısa bir mola…

Sağlıklı ve esen kalın…