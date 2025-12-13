İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamında, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğinin bel kemiği İzmirli kooperatifleri Cumhuriyet Meydanı'nda buluşturuyor. Meydandaki kutlamaların ardından çiftçiler, traktörler ve bando eşliğinde Kültürpark'a yürüyüş gerçekleştirecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin zorlu ekonomik koşullarında yaşam mücadelesi veren çiftçileri, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nde İzmir'de buluşturuyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2025 yılının 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' ilan edilmesi nedeniyle 'Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar' temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, ilk olarak 19 Aralık Cuma günü kooperatiflerden üniversitelere, yerel yönetimlerden uluslararası kuruluşlara kadar uzmanların ve akademisyenlerin bir araya geleceği İzmir Kooperatifçilik Buluşmaları düzenlenecek. Ardından 21 Aralık Pazar günü ise İzmir'de faaliyet gösteren kooperatiflerin yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Traktörlerle kortej

Etkinlik kapsamında İzmir'in dört bir yanından kooperatif üyeleri, Alsancak'ta bir araya gelecek. Cumhuriyet Meydanı toplanacak üreticiler halk oyunları ve konuşmalarla 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nü kutlayacak. Kutlamaların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu ve traktörler eşliğinde Vasıf Çınar Bulvarı üzerinden Lozan Kapısı girişinden Kültürpark'a ulaşılacak.

Uzmanlar dört ayrı panelle kooperatifçiliğe yön verecek

19 Aralık Cuma günü İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenecek İzmir Kooperatifçilik Buluşmaları'nda ise kooperatifçilik yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla masaya yatırılacak. Buluşmada Uluslararası Kooperatifler Yılında Kooperatifçiliğin Vizyon Arayışları, Yeni Nesil Kooperatifçilik Arayışları, Kooperatifçiliğin Gelişiminde Yerel Yönetimlerin Rolü ve İzmir'in Kooperatifçilik Birikimi ve Geleceği başlıklı dört panel düzenlenecek.