Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen İzmir Öğretmen Akademileri bünyesindeki 'Müzik Akademisi', İzmir Cumhuriyet Müzesinde gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Akademiye; İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Sergin Kaya, İzmir Millî Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri Koordinatörleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

'Türk Müziğinde Dönemler ve Makamlardan Seçmeler' konulu sunum, Sergin Kaya tarafından gerçekleştirildi. Kaya, Türk müziğinin tarihsel süreçteki gelişimini, farklı dönemlerin kendine has özelliklerini ve bu zenginliğin temelini oluşturan makam sistemini detaylı bir şekilde anlattı. Sunum, teorik bilgilerin yanı sıra makamlardan seçilmiş eserlerin icrasıyla uygulamalı bir ziyafete dönüştü.

Akademinin beşinci haftasında katılımcı öğretmenlere klasik Türk müziği deneyimi sunan Kaya'ya, icraları sırasında deneyimli müzisyenlerden oluşan bir saz heyeti eşlik etti. Saz heyeti; Ozan Tutay, Sabahattin Düzağar ve Nerit Ersoy'un gerçekleştirdikleri performans, öğretmen akademisi katılımcılarından büyük ilgi ve beğeni topladı. İzmir Öğretmen Akademileri Koordinatörleri, öğretmenlerin kişisel ve meslekî gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kültürel ve sanatsal etkinliklere devam edeceklerini belirtti.

Müzik Akademisi hakkında düşüncelerini ifade eden İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, 'Öğretmenlerimizin kişisel ve meslekî gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz bu tür kültürel ve sanatsal etkinliklerin, öğretmenlerimize yeni ufuklar açacağına inanıyorum. İzmir Öğretmen Akademileri ile öğretmenlerimizin bilgi birikimlerini ve sanat duyarlılıklarını artırarak eğitim kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz.' dedi.