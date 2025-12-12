Manisa Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, entübe edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu açıklama belediye tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre Başkan Durbay, dün akşam saatlerinde entübe edildi ve tedavisi solunum cihazına bağlı destek tedavileriyle yoğun bakımda sürdürülüyor.

Yetkililer, Başkan Durbay'ın sağlık durumu ile ilgili gelişmelerin takip edildiğini belirtti.