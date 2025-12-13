Bunlar da ilginizi çekebilir

Kampanya kapsamında toplanan kanların, ihtiyaç sahibi hastalar için büyük önem taşıdığı vurgulanırken, benzer etkinliklerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, düzenli kan bağışının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek Pazaryeri halkına gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.

Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA) Türk Kızılayı Eskişehir Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası, Pazaryeri İlçe Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirildi. Gün boyunca süren kampanyaya ilçe halkı yoğun ilgi gösterirken, birçok vatandaş gönüllü olarak kan vererek Kızılay'ın yürüttüğü çalışmalara katkıda bulundu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Çarşı Meydanı'nda konuşlandırılan mobil kan bağışı aracında vatandaşlar kan vererek örnek bir dayanışma sergiledi.

