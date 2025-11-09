Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Adana Sertaşspor'u 73-106'lık skorla geçerek yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nin dördüncü haftasında Adana Sertaşspor'a konuk olan Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı parkeden 73-106'lık skorla galip ayrılarak yenilmezlik serisini dört maça çıkardı.

Adana Menderes Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Büyükşehir Basketbol takımı hızlı başlayarak rakibi karşısında skor üstünlüğünü 18-26'lık skorla ilk çeyrekte aldı. Yeşil-siyahlılar ilk yarıyı ise 33-56 önde bitirdi.

İKİNCİ KEZ 100 SAYI BARAJI AŞILDI

İkinci yarıda rakibi karşısında üstün oyun sergilemeye devam eden Büyükşehir Basketbol parkeden 73-106'lık skorla galip ayrıldı. Bu sezon ikinci kez 100 sayı barajını aşan Büyükşehir'de Mert İlhan 18 sayılık performansıyla en fazla sayı üreten isim oldu.