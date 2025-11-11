Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Adapazarı Kültür Merkezi'ndeki (AKM) yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AKM'nin tarihi ve yürütülen çalışmalar hakkında Vali Rahmi Doğan'a bilgi verdi.

Başkan Alemdar, merkezin sinema ve tiyatro salonları ile sosyal donatı alanlarının baştan aşağı yenilendiğini belirterek, 'Gençlerimiz için yepyeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. 'AKM'de buluşalım' dediğimiz günler çok yakında. En üst katı tamamen gençlere ayırmayı planlıyoruz. Geçmişin güzel izleriyle gençlerimizin sosyal yaşamını zenginleştirecek bir alan olacak' dedi.

Vali Rahmi Doğan da, 'Şehrimizin geçmişine ait böyle bir mekânın yeniden hizmete açılacak olması sevindirici. Gençlerimizin ufkunu genişletecek, sosyal ve kültürel değerlerimizi yaşatacak bir merkez olacak. Çalışmalar için emeği geçenleri tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

AKM'de tiyatro, konferans ve etkinlik salonları baştan aşağı yenileniyor. İç mekân düzenlemeleri, zemin ve duvar kaplamaları, mobilya montajları ile ses yalıtımı tamamlanırken, ses ve görüntü sistemlerinin kurulumu sürüyor. Tiyatro salonlarında sahne ve çelik konstrüksiyon çalışmaları devam ediyor; kısa süre içinde cam montajı yapılacak.