Karatay Belediyesi, KONSİFED ve KONSİAD tarafından İstanbul'da düzenlenen 9. Konya İl Tanıtım Günleri'nde yerini alarak Konya ve Karatay'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini İstanbullularla buluşturuyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında kapılarını açan Konya İl Tanıtım Günleri, İstanbul'da yaşayan yüz binlerce Konyalıyı bir araya getiriyor. Her yıl büyük ilgi gören organizasyon, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tanıtım Günleri kapsamında stant açan Karatay Belediyesi, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin yanı sıra hayata geçirilen yeni ve özgün projelerini ziyaretçilere tanıtıyor. Standa gelen misafirlere Konya ve Karatay'ı anlatan broşür ve kitapçıklar dağıtılırken, Karatay Lavanta Bahçesi'nde yetiştirilen lavantalardan elde edilen ürünler ikram ediliyor.

Etkinlik kapsamında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul ve Konya'dan belediye başkanları ile çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Konya İl Tanıtım Günleri süresince Karatay Belediyesi'nin standı; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle gezildi; ilçede yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İstanbul'daki Konya İl Tanıtım Günleri'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, organizasyonun Konya'nın tanıtımına önemli katkılar sunduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Hasan Kılca, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'da belediyelerimiz ile KONSİFED ve KONSİAD tarafından düzenlenen Konya İl Tanıtım Günleri'nde yerlerini aldıklarını belirterek, 'Konya, ülkemizin önemli merkezlerinden biridir. Karatay Belediyesi olarak biz de bugüne kadar önemli yatırımları hayata geçirdik. 800 yıllık geçmişe sahip Obruk Hanı başta olmak üzere birçok tarihi mekanın restorasyonu, Savatra Antik Kenti ve Boncuklu Höyük'te yürütülen kazı çalışmaları, Karatay Lavanta Bahçesi ile Mevlana Gül Parkı ile ilçemizin ve şehrimizin turizm potansiyeline önemli katkılar sağlıyor. Bu tür organizasyonlar sayesinde Konyamızı ve Karatay'ımızı daha geniş kitlelere anlatma imkanı buluyoruz. Konyamızı, Karatay'ımızı ve değerlerimizi özleyen tüm hemşehrilerimizi standımıza davet ediyorum.' diye konuştu.