Türkiye’nin bisiklet başkenti olarak anılan Sakarya, yeni bir uluslararası organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2027 UCI BMX Racing Dünya Kupası’nın iki ayağı, Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek.SAKARYA (İGFA) - Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), yaptığı resmî açıklamayla, 2027 takvimi kapsamında Sakarya’nın BMX Racing Dünya Kupası yarışlarına ev sahipliği yapacağını duyurdu. Ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan Sakarya, 2027 yılında dünyanın en iyi BMX sporcularını ağırlamaya hazırlanıyor.

BMX YARIŞLARI YENİDEN TÜRKİYE’DE

2027 takvimine göre BMX Racing Dünya Kupası yarışları 8 etaptan oluşacak. Çin, ABD ve Türkiye’de düzenlenecek yarışların 3’ncü ve 4’ncü etaplarına Sakarya ev sahipliği yapacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Sakarya, bisikletin kalbi haline gelmiştir. 2027 UCI BMX Racing Dünya Kupası’nın iki ayağına ev sahipliği yapacağız. Şehrimizde oluşan bisiklet kültürünü daha da güçlendirecek, gelecek nesillere ilham olacak ve Türkiye’nin uluslararası bisiklet sahnesindeki konumunu pekiştireceğiz. Sakarya’nın yeniden dünya sahnesinde yer alacağı organizasyonların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.