Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen yeni projeyle amatör sporcular, şehit ve gazi çocukları ile devlet korumasındaki çocuklar Gaziantep FK'nın iç saha maçlarını ücretsiz izleme fırsatı bulacak. 'Amatörler ve Aile Tribünü' uygulamasıyla hem amatör spor desteklenecek hem de ailelerin tribünlerde daha fazla yer alması sağlanacak.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Futbol Kulübü, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) iş birliğinde Amatör Sporlar ve Aile Tribünü Projesi için protokol imza töreni düzenlendi.

Valiliğin fuaye alanında imzalanan protokolle Gaziantep'te amatör sporu desteklemek, aile yapısını güçlendirmek, şehit ve gazi ailelerinin çocukları ile devlet korumasındaki çocuklara moral ve motivasyon sağlamak ve sporu birleştirici bir sosyal araç haline getirmek amacıyla Gaziantep FK iç saha maçlarında 'Amatörler ve Aile Tribünü' uygulaması hayata geçirilecek.

Bu kapsamda 4 büyükler olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç Gaziantep FK'nın iç saha karşılaşmalarında belirlenen kontenjan dahilinde lisanslı amatör sporculara ve ailelerine, şehit ve gazi çocuklarına, korunma altında bulunan çocuklara ücretsiz maç bileti verilecek.

Maç biletleri Gaziantep FK tarafından Amatörler ve Aile Tribünü için düzenlenecek. Bu tribündeki bilet dağıtımı ise tamamen şeffaf ve kayıtlı şekilde gerçekleştirilecek.

Protokolde Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ömer Alper Köroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcıoğlu bulundu.

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, projenin çok yerinde düşünülmüş bir çalışma olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Spor sadece rekabet değildir. Aynı zamanda aileler, çocuklar ve gençler için birleştirici bir güçtür. Bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Bugün imzaladığımız bu protokolle ailelerin çocuklarıyla birlikte tribünlerde yer alması, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyacaktır. Bu projeyle birlikte ailelerimizin stadyumlarda daha fazla yer almasını umut ediyoruz.'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise sosyal ve sportif açıdan önemli bir protokole imza attıklarını belirterek şöyle konuştu:

'Sosyal ve sportif anlamda önemli bir imza için buradayız. Gaziantep'te hemşehrilik bilincini artırmak ve şehrin ortak değerleri etrafında birlik sağlamak için projeler yürütüyoruz. Bu değerlerin en önemlilerinden biri Gaziantep FK'dır. Şehrin takımı olan bu kulüp köklü bir geçmişe sahip. Taraftar sayısı da her geçen yıl artıyor. Amatör sporcularımız tribün atmosferini daha yakından yaşayacak, ortak tezahürat kültürünü deneyimleyecek. Bunun yanında şehit ve gazi çocuklarımız ile devlet korumasındaki çocuklarımız da aileleriyle birlikte tribünlerde yer alacak.'