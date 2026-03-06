Gemlikspor Küçük Erkekler Basketbol Takımı, Vita Basketbol Akademi karşısında elde ettiği üstün galibiyetle namağlup olarak çeyrek finale yükseldi.

Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Gemlikspor Küçük Erkekler Basketbol Takımı, dün akşam ilçe spor salonunda konuk ettiği Vita Basketbol Akademi'yi etkili oyunla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Maça kaptan Oktay, Ali, Kayra, Çağrı ve Göktuğ beşlisiyle başlayan temsilcimiz, ilk üç dakikada 11-0'lık bir seriyle öne geçti ve maç boyunca üstünlüğünü koruyarak namağlup çeyrek finale adını yazdırdı.

Gemlikspor Basketbol Şube Sorumlusu ve tüm takımların antrenörü İbrahim Tokgöz, sezon değerlendirmesinde 'Sezonumuz çok şükür iyi geçiyor. U12, U14, U16 ve U18 takımlarımız ciddi başarılar elde ediyor. U18 Genç Erkeklerde namağlup finale çıktık ve sezonu 2. tamamladık. U16 Yıldız Erkekler yenilgisiz yarı finale yükseldi, U14 Küçük Erkekler çeyrek finalde, U12 Minik Erkekler ise grup maçlarına yenilgisiz devam ediyor. Oynadığımız 32 maçın 31'ini kazandık. Gemlik gençliği her şeyin en güzeline layıktır, bu çocuklar bizim çocuklarımızdır' dedi.