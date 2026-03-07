UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İstanbul'da oynanacak Galatasaray Liverpool maçının Premium bilet fiyatı 50 bin lira olarak açıklandı.

İSTANBUL (İGFA) - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u konuk edecek olan Galatasaray'da heyecan doruğa ulaşırken, bilet fiyatları ise şaşkınlık yarattı.

Galatasaray Liverpool maçının bilet fiyatları açıklanırken, Premium bilet fiyatının 50 bin lira olması tepkileri de beraberinde getirdi.

10 Mart Salı günü Liverpool'u konuk edecek olan Galatasaray kulübü tarafından açıklanan bilet fiyatları şöyle;

Premium: 50 bin lira

Delux: 48 bin lira

Lux: 46 bin lira

Classic: 44 bin lira

1 Kategori: 30 bin lira