Mardinli genç kaleci Süleyman Edis, U14 Milli Takım seçmelerinde boy gösterme fırsatı yakaladı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin 1969 Spor U14 takımının yetenekli file bekçisi, Diyarbakır'da gerçekleştirilen 2. etap U14 Milli Takım seçmelerine davet edildi. 30 Ağustos 2012 doğumlu olan 1.80 boyundaki Süleyman Edis, Mardin doğumlu ve şu anda Mardin 1969 Spor forması giyiyor. Kariyerine Margençspor altyapısında başlayan genç kaleci, kulübe transfer olduktan sonra hızla U14 takımının birinci kalecisi konumuna yükseldi. Elit Akademi U14 Gelişim Ligi'ndeki maçlarda sergilediği sağlam performansla dikkat çeken Edis, kalesini başarıyla korudu ve takımının önemli bir parçası haline geldi.

Milli takım hayaliyle motive olan Süleyman Edis, bu davet karşısında büyük heyecan duyduğunu belirtti. Genç yetenek, 'Milli takım seçmelerine Mardin 1969 Spor adına davet edilmek benim için büyük bir onur. Çocukluğumdan beri futbola tutkum var ve en büyük idolüm Fernando Muslera. Bu seçmelerde elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hedefim milli takım kadrosuna girmek, ileride büyük kulüplerde forma giymek ve belki de Galatasaray'da oynamak' dedi.

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Süleyman Albayrak, Süleyman Edis hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu: 'Yeni bir takım oluşturduk ve kaleci Süleyman aramıza yeni katıldı. İyi bir performans sergiliyor, şu anda güzel bir gelişim gösteriyor. U14 Milli Takım seçmelerine davet edildi. İleride çok iyi bir kaleci olacağına inanıyoruz.'Kulüp camiası da bu başarıdan büyük gurur duyuyor. Yetkililer, Süleyman'ın yeteneğinin bölgenin futbol geleceğine ışık tuttuğunu vurguluyor. Genç sporcunun bu yolda daha büyük başarılara imza atması bekleniyor.