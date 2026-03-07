Artvinspor Kulübü Bölgesel Kadın Voleybol Takımı, Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir'i makamında ziyaret etti.

Bayram SARAYOĞLU

ARTVİN (İGFA) - Artvinspor Kulübü Bölgesel Kadın Voleybol Takımı, Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, takımın çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi paylaşımında bulunulurken, Kaymakam Çimşir, sporculara ve kulüp yönetimine başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Çimşir'e adının yazılı olduğu kulübün forması hediye edildi.