Test mühendisi olarak teknoloji sektöründe çalışan Erdal Baltacı, futbola olan tutkusunu Keşanspor'da kaleci antrenörlüğü yaparak sürdürüyor. Uzaktan çalışma imkânı sayesinde Keşan'da yaşayan Baltacı, genç kalecileri yetiştirirken adeta futbolun 'yazılımını' sahada test ediyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Teknoloji dünyası ile futbol sahasını bir araya getiren ilginç bir hikâye:

Özel bir şirkette test mühendisi olarak görev yapan 41 yaşındaki Erdal Baltacı, aynı zamanda Keşanspor'un kaleci antrenörü olarak genç sporcuların gelişimine katkı sağlıyor.

Aslen Ordu'nun Ünye ilçesinden olan Baltacı, aynı sektörde analist olarak çalışan eşinin işi nedeniyle Keşan'a yerleşti. Uzaktan çalışma yöntemiyle mesleğini sürdüren Baltacı, bu sayede futbol tutkusunu da aktif şekilde devam ettirme fırsatı buldu. 2025-2026 sezonu öncesinde Keşanspor yönetimiyle anlaşan Baltacı, sarı-siyahlı takımın başarısı için çalışmalara başladı.

Futbola kaleci olarak başlayan Baltacı, uzun yıllar İstanbul 1. ve 2. Amatör liglerinde forma giydi. Aktif futbol kariyerinin ardından antrenörlüğe yönelen Baltacı, özellikle kaleci antrenörlüğü alanında genç sporcuların gelişimine odaklanıyor. Türkiye amatör liglerinde pek rastlanmayan kaleci antrenörlüğü görevini üstlenen Baltacı, Keşanspor'un genç ve yetenekli kalecilerini üst liglere hazırlamayı hedefliyor.

Mesleğinin getirdiği detaycı yaklaşımı antrenmanlara da yansıttığını belirten Baltacı, kalecilerin sadece fiziksel değil teknik ve mental olarak da gelişmesi için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Takımın savunma performansına da değinen Baltacı, ligde en az gol yiyen ekiplerden biri olmalarının yalnızca kalecilerle değil, tüm takım savunmasıyla ilgili olduğunu söyledi. Genç kalecilerin büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Baltacı, tecrübe kazandıkça daha üst liglerde forma giyebileceklerini belirtti.

Keşan'da futbol için önemli bir potansiyel bulunduğunu da dile getiren Baltacı, 'Şehir sahip çıktığında Keşanspor çok daha yukarılarda olmayı hak ediyor. Genç ve yetenekli bir kadromuz var. Alttan gelen sporcular da oldukça umut verici' dedi.

Hem teknoloji sektöründeki kariyerini sürdüren hem de futbol sahasında genç sporcular yetiştiren Erdal Baltacı, iki tutkusunu bir arada yaşayarak Keşanspor'a katkı sağlamaya devam ediyor.