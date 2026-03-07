Bunlar da ilginizi çekebilir

Ligde 11 galibiyet-9 mağlubiyet ile 8. sırada yer alan Ufuk Sarıca yönetimindeki Erokspor, ara öncesi oynadığı son 2 maçta Beşiktaş GAİN'e 88-68; Bahçeşehir Koleji'ne 60-72 mağlup olurken; ligin ilk yarısında TOFAŞ'a karşı İstanbul'da oynanan karşılaşmada parkeden 92-70 galip ayrılmıştı.

Play-off hedefi doğrultusunda çok önemli bir maça çıkacak olan Mavi Yeşilliler, milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası lige taraftarının desteğiyle galibiyetle dönmeyi hedeflerken, Bursa temsilcisinde bu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9 galibiyet-11 mağlubiyet ile 9. sırada bulunan TOFAŞ, 21. hafta mücadelesinde Safiport Erokspor'u konuk ediyor.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. hafta karşılaşmasında evinde Safiport Erokspor ile karşı karşıya gelecek. 8 Mart Pazar günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.30'da başlayacak.

