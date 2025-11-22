Bursa'da Merinos AKKM'de gerçekleşen 'Uluslararası Sağlık Turizmi, Ticaret ve Turizm Zirvesi', sağlık turizmini küresel ölçekte geliştirmeyi hedefleyen yüzlerce sektör temsilcisi ve yatırımcıyı bir araya getirdi. Zirvenin öne çıkan isimlerinden biri ise çalışmalarını uluslararası alanda sürdüren Harun Budaklar oldu.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği'nin onayıyla Ayder Grup tarafından düzenlenen ve Uluslararası Ticaret ve Sağlık Turizmi Federasyonu (UTSAF) tarafından desteklenen 'Uluslararası Sağlık Turizmi, Ticaret ve Turizm Zirvesi' Merinos AKKM'de yoğun katılımla başladı.

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sağlık kuruluşu, yatırımcı ve sektör temsilcisini buluşturan zirve, sağlık turizminde yeni pazarlar oluşturmayı, uluslararası ortaklıkları güçlendirmeyi ve yenilikçi uygulamaları tanıtmayı hedefliyor.

Paneller, sektör sunumları ve ikili iş görüşmeleriyle zenginleştirilen organizasyon, daha ilk gününde yüzlerce iş insanının ziyaret ettiği bir buluşma noktası haline geldi.

HARUN BUDAKLAR ZİRVENİN DİKKAT ÇEKEN İSMİ OLDU

Uluslararası arenada akademisyen, yönetici ve girişimci kimliğiyle tanınan Harun Budaklar, Bursa'daki fuar ziyareti sırasında katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Uluslararası Üniversiteler Birliği Türkiye Ekonomi Müsteşarı ve İhya-Der Yönetim Kurulu Başkanı olan Budaklar, Türkiye'nin sağlık turizmindeki konumu, nitelikli insan kaynağı ve yatırım fırsatlarına ilişkin sektör temsilcileriyle kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

BBP'Lİ BAŞKANLARLA GÖRÜŞME

Budaklar, fuar ziyareti kapsamında BBP Osmangazi İlçe Başkanı Mahmut Yayla, BBP Yıldırım İlçe Başkanı Gürkan Sidal ve Liberal Medya Yönetim Kurulu Başkanı & BBP Yıldırım İlçe Başkanvekili Numan Çavdar ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyeli, Bursa'nın marka şehir olma yolundaki stratejileri, bölgesel yatırımlar ve sektörün geleceğine yönelik politikalar masaya yatırıldı.

ZİYARET HEDİYE TAKDİMİYLE TAMAMLANDI

Olumlu atmosferde geçen görüşmenin ardından Liberal Medya Yönetim Kurulu Başkanı Numan Çavdar, Harun Budaklar'a özel bir hediye takdim etti. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Uluslararası Sağlık Turizmi Zirvesi, önümüzdeki günlerde de paneller, iş birliği toplantıları ve sektörel sunumlarla devam edeceği öğrenildi.