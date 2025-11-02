Bursa'da Saadet Partisi Yıldırım İlçe Medya ve Tanıtım Başkanı Yasemin İmren, çocukların sigara, alkol, madde ve özellikle teknoloji bağımlılığıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

BURSA (İGFA) Saadet Partisi Yıldırım İlçe Medya ve Tanıtım Başkanı Yasemin İmren, çocukların yoksulluk, eğitim eşitsizliği, istismar ve bağımlılık gibi ciddi sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için sesimizi yükseltiyoruz' dedi.

Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı'nda basın açıklaması yapan İmren, Türkiye'de 22 milyondan fazla çocuğun yaşadığını hatırlatarak, 'Her üç çocuktan biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. On binlerce çocuğumuz okula hiç başlayamıyor, başlayanların bir kısmı da eğitim hayatını tamamlayamıyor. Özellikle kız çocukları erken yaşta okuldan koparılıyor' ifadelerini kullandı.

İmren, çocukların sadece yoksulluk değil, bağımlılık ve şiddet tehdidi altında olduğunu da vurgulayarak, 'Çocuklarımız sigara, alkol, madde ve özellikle teknoloji bağımlılığı ile karşı karşıya. Her yıl binlerce çocuk şiddet ve istismara maruz kalıyor. Yetersiz beslenme, sağlık hizmetlerindeki eksiklikler ve eğitimden uzak kalma sorunları çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atıyor.' dedi.

'BU TABLO KABUL EDİLEMEZ'

Çocuk yoksulluğunun ve istismarın Türkiye'nin geleceğini tehdit ettiğini söyleyen İmren, Saadet Partisi olarak çocukların korunması için kapsamlı bir mücadele yürüteceklerini belirtti.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacaklarını ve çocuk işçiliğini bitireceğiz, şiddet ve istismara karşı caydırıcı yasaları hayata geçireceklerin söyleyen İmren, 'Her çocuk sağlıklı beslenme ve eğitim hakkına eşit şekilde ulaşacak' dedi.

Engelli ve göçmen çocukların yaşadığı zorluklara da değinen İmren, 'Yaklaşık yarım milyon engelli çocuk eğitim ve sosyal hayata erişimde engellerle karşılaşıyor. 1,7 milyondan fazla göçmen çocuk dil ve uyum sorunları nedeniyle eğitimden uzak kalıyor. Bu tabloyu değiştirmek devletin asli görevidir' diye konuştu.