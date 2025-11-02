Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gebze'deki olay üzerinden dile getirdiği iddialara sert sözlerle yanıt verdi. 'Böyle bir acı günde bari siyaset yapmayın' diyen Başkan Büyükakın, bilim insanlarının açıklamalarına kulak verilmesini istedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Danışma Meclisi'nde konuştu.

Gebze'de 29 Ekim'den bu yana yaşanan olaylarla ilgili son gelişmeleri aktaran Başkan Büyükakın, CHP lideri Özgür Özel'in 'Bizim belediyemizde olsaydı, başkanımız tutuklanmıştı' iddialarına da sert sözlerle yanıt verdi. Geçtiğimiz aylarda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki yüksek maliyetli konserler üzerinden kendilerini eleştiren Özgür Özel'in o dönemdeki iddialarını belgelerle çürüttüğünü hatırlatan Başkan Büyükakın şunları kaydetti:

KENDİSİ HALA BİR MÜFTERİDİR

'Onunla hâlâ kapanmamış bir mevzumuz var. Önce onu hatırlatayım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserleri gündeme geldiğinde onun üstünü kapatmak, konuşturmamak için dedi ki, 'Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 198 milyon liraya sanatçı getirdi.' Ben kameraların karşısında kendisine 'Sayın Özgür Özel eğer bunu ispatlarsan ben derhal istifa edeceğim. Sen zaten istifa etmezsin. O koltuğa göbekten bağlısın. Böyle bir zamanda bize siyaseti konuşturduğunuz için sizi kınıyorum. Böylesine acının yaşandığı bir günde kendi hesabınızı yaptığınız için sizi gerçekten kınıyorum. Memlekete bir hayrınız yok bari susun gölge yapmayın. Bir kez daha buradan tekrar ediyorum. O yalanını ispat et yoksa müfterisin. O zaman sana son derece nezih bir dille, kendi hakkımı savunmak için bunu söyledim.

Benim niyetim CHP Genel Başkanına laf söylemek değil. Ama benim yönettiğim belediyeye dil uzatıyorsa ağzından çıkanı kulağın duysun derim. Ağzından çıkanı kulağın duyacak. Ettiğin lafın hesabını vereceksin. Sen müfterisin, önce bu yaftadan bir kurtul, ondan sonra konuş. İkincisi, olay tüm yönleri ile araştırılıyor savcılık soruşturmasını yürütüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bir ekip binalarla ilgili araştırma çalışma yapıyor. 300 metre yarıçapındaki 1.000'den fazla bina şu anda taranıyor. Bilinen tüm teknikler kullanılıyor. Bu konuda şu anda bir açıklama yapmıyoruz çünkü bilim adamlarımızın rahatlıkla çalışmasını istiyoruz. Siyasiler de çıkıp konuşmasın, fikir yürütmesin. Bilgi sahibi olmadan kanaat sahibi olmayalım.'