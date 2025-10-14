Bursa'nın su krizine dikkat çekmek amacıyla Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda Başkan Yardımcısı Ahmet Vakkas Yıldız, Doğancı ve Nilüfer Barajları'nın doluluk oranının yüzde 0,54'e düştüğüne vurgu yaparak, 'Hani Bursa su şehriydi ama bugün kriz yaşıyor' dedi. Yıldız, çözüm önerilerini sıralayarak yerel yönetimleri ve merkezi idareyi harekete geçmeye çağırdı.

BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı'nda il genelindeki su krizine dikkati çeken bir basın açıklaması yapıldı.

Mahalli İdarelerden Sorumlu Bursa İl Başkan Yardımcısı Ahmet Vakkas Yıldız, Evliya Çelebi ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'su şehri' olarak tanımladığı Bursa'nın bugün kritik bir su krizi yaşadığını vurguladı.

'Su, sınırlı kaynakların en temeli ve bir kez kaybedildiğinde geri kazanımı zor bir nimettir' diyen Yıldız, 'Doğancı ve Nilüfer Barajları'nın doluluk oranı 6 Ekim 2025'te yüzde 0,54'e indi; 21 Eylül'de yüzde 5,08'di. Bu barajlar Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ve Mudanya'ya su sağlıyor.' dedi.

Doğancı Barajı'nın 1975-1983'te 50 yıllık ihtiyacı karşılayacağı söylenmesine rağmen yetersiz kaldığını, Nilüfer Barajı'nın da (1995-2007) eklenmesine rağmen sorun çözülemediğini belirten Yıldız, Çınarcık Barajı'nın (1996-2002) hidroelektrik odaklı planlanıp 2060'a kadar su sağlayacağı vaadinin de muamma olduğunu eleştirerek, 'Yeterli yararlanamamak, beceriksiz yöneticilerin başarısıdır.' dedi.

SU KESİNTİLERİ VE SORUMLULUK ELEŞTİRİSİ

1 Ekim'den itibaren 12 saatlik planlı su kesintilerinin bazı mahallelerde 18-20 saate çıktığını söyleyen Yıldız, baraj doluluklarının yüzde 60'tan yüzde 1'in altına düşmesini iklim değişikliği ve kuraklıkla ilişkilendirdi. Yıldız, açıklamasında, 'CHP ve AK Parti dönemlerinde kısa vadeli, ranta yönelik imar planları 'Yeşil Bursa'yı 'Beton Bursa'ya dönüştürdü. Bu kriz, çileye dönüştü; bekleme lüksümüz yok. Konuyu Allah'a havale etmek tez konusu olur.' diye konuştu.

SAADET PARTİSİ'NİN ÇÖZÜM ÇAĞRILARI

Suyun sağlıklı yaşamın, üretimin ve şehirciliğin olmazsa olmazı olduklarını kaydeden Yıldız, Bursa'nın tükenme noktasına gelmesi yarınları da tehdit ettiğini ifade ederek, partilerinin çözüm önerilerini 10 maddede sıraladı:

Büyükorhan Düğüncüler Köyü Emet Çayı: Bursa'nın su sorununu büyük ölçüde çözer. Su Firması Anlaşmaları: Gözden geçirilmeli. Baraj Takviyeleri: Alternatif havzalar ve yer altı kaynaklar devreye alınmalı. Tasarruf Kampanyaları: Halk bilgilendirilmeli, teşvik edilmeli. Kayıp-Kaçak Tespiti: Yüksek riskli bölgelerde hızlı müdahale. Boru ve Tesisat Yenileme: Düzenli bakım. Akıllı Sayaçlar: Uzaktan izleme ve su ölçüm altyapısı yaygınlaştırılmalı. Uzun Vadeli Plan: 2050-2100 su yönetimi planı hazırlanmalı. Eğitim ve Medya: Su tasarrufu bilinci artırılmalı. Tarımda Sulama: Verimli su kullanımı yaygınlaştırılmalı.