CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Bornova'daki temaslarında ekonomik krize dikkat çekerek çözümün CHP iktidarında olduğunu söyledi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise sosyal belediyecilik vurgusu yaptı.

İZMİR (İGFA) - CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Gülşah Durbay Gençlik Merkezi'nin açılışı için geldiği İzmir'in Bornova ilçesinde yoğun bir program gerçekleştirdi. Başarır'a program boyunca Ömer Eşki eşlik etti.

Heyet, Bornova Belediyesi tarafından Kazım Dirik Mahallesi'nde hizmete açılan Abide-i Hürriyet Meydanı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başarır, meydanın adının özgürlük ve meşrutiyet mücadelesine atıf yaptığını belirterek, 'Kamusal alanları halkın hizmetine sunan belediyeler cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmaktadır. Yereldeki bu kamucu anlayış Türkiye geneline yayılmalıdır' dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise meydanı yalnızca fiziki bir düzenleme olarak görmediklerini ifade ederek, 'Burası vatandaşların özgürce bir araya geldiği bir kamusal alan. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hem yaşam kalitesini artırıyor hem de dayanışmayı büyütüyoruz' diye konuştu.

Meydan ziyaretinin ardından Atatürk Mahallesi Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başarır ve Eşki, artan maliyetler ve alım gücündeki düşüşe ilişkin şikâyetleri dinledi.

Ziyaretlerde ekonomik krize dikkat çeken CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, 'Esnaf kira, elektrik ve nakliye maliyetleri altında eziliyor. Vatandaş temel gıdaya ulaşmakta zorlanıyor. Yanlış ekonomi politikalarının bedelini halk ödüyor. Çözüm, üretimden ve halktan yana politikalardır. Bu da CHP iktidarında hayata geçecektir' ifadelerini kullandı.

Başarır, Bornova'daki sosyal belediyecilik uygulamalarının Türkiye için model olduğunu belirterek, 'Yereldeki başarı, genelde iktidarın habercisidir' değerlendirmesinde bulundu.