Bunlar da ilginizi çekebilir

CGTN: Merz'in Çin ziyareti, Çin-Almanya ve Çin-Avrupa ilişkilerine yeni bir ivme kazandırdı

Sakık, açıklamasının sonunda Ağrı'dan tüm Türkiye'ye selam ve sevgilerini iletti.

Ayrıca, kamuoyunda uzun süredir tartışılan yargı süreçlerine değinen Sakık, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında verilen kararların hayata geçirilmesi yönünde taleplerin dile getirildiğini ifade etti. Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşların 'yorulduk, artık barış istiyoruz' mesajı verdiğini belirten Milletvekili Sakık, bahar aylarında Nevruz'la birlikte barış ortamının tesis edilmesi yönündeki temennilerin öne çıktığını kaydetti.

Sakık, vatandaşların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması yönünde beklentileri olduğunu aktardı.

AĞRI (İGFA) - DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, yaptığı değerlendirmede, son günlerde kentte yoğun temaslarda bulunduklarını belirterek, halkın özellikle barış sürecine dair somut adımlar görmek istediğini dile getirdi.

Kurtulmuş'tan 'ortak akıl' vurgusu... Türkiye'nin en ağır sorununu kalıcı olarak geride bırakalım

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.