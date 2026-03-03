Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında verilen tutuklama kararının temel hukuk ilkelerini zedelediğini belirterek, 'Zarar gören demokrasiye olan güvendir' dedi.

ANKARA (İGFA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında verilen tutuklama kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan Yavaş, paylaşımında tutukluluğun istisnai bir tedbir olduğunu vurgulayarak, esas olanın yargılamanın tutuksuz yapılması olduğunu ifade etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında verilen kararın bu temel hukuk ilkesini zedelediğini belirten Başkan Yavaş, bir belediye başkanının çağrıldığında gidip ifade vereceğini kaydetti. Kaçma şüphesi bulunmayan, delil karartma ihtimali olmayan ve görevini kamuoyu önünde sürdüren bir isme yönelik tutuklama kararının kamu vicdanında karşılık bulmadığını dile getiren Yavaş, 'Hiç kimse hukukun üstünde değildir ancak hukuk da kimseye karşı bir güç gösterisine dönüştürülemez' ifadelerini kullandı.

Açıklamasında kararın yalnızca bir kişiyi değil, demokrasiye olan güveni, millet iradesini ve hukuk devletinin itibarını da etkilediğini vurgulayan Başkan Yavaş, sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

