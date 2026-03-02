21. Dönem Edirne Milletvekili Şadan Şimşek, 2025 verilerini hatırlatarak tarım ve hayvancılıkta ithalatın yerli üretimi zor durumda bıraktığını vurguladı. Girdi maliyetlerindeki artış ve dışa bağımlılığın acil önlem gerektirdiğini ifade etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 21. Dönem Edirne Milletvekili Şadan Şimşek, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık politikasına ilişkin yaptığı açıklamada, artan ithalatın yerli üretimi bitirme noktasına getirdiğini belirtti. Şimşek, özellikle 2025 yılı verilerinin gösterdiği dışa bağımlılığın ekonomik kırılganlık yarattığına dikkat çekti.

Şimşek, 2025'te tarım ve gıda ithalatının yüzde 25'in üzerinde arttığını, ihracatın 27,79 milyar dolar, ithalatın ise 22,88 milyar dolar olduğunu ifade ederek, 'Dövizimiz yurt dışına gidiyor, çiftçimiz maliyetler altında eziliyor. Bu sürdürülebilir bir tablo değildir' dedi.

Üretici üzerindeki yükün giderek arttığını vurgulayan Şimşek, girdi maliyetlerindeki yıllık artışın yüzde 30'u aştığını, özellikle gübre, yem ve veterinerlik hizmetleri gibi temel girdilerin üreticiyi zorladığını aktardı. Ayrıca son 15 yılda yapılan canlı hayvan ve et ithalatının yerli üretimi zayıflattığını ve döviz yükünü artırdığını ifade etti. Şimşek, çözüm önerilerini de paylaşarak, 'Girdi maliyetleri düşürülmeli, çiftçiye uzun vadeli destek sağlanmalı ve planlı üretim stratejileri hayata geçirilmelidir. Bu ülke çiftçisinden vazgeçerse daha büyük bedeller öder' uyarısında bulundu.