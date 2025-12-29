ANKARA (İGFA) - Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Orta Karadeniz kıyılarında ve İskenderun Körfezi çevresinde yağmur görülecek; diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Sakarya çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop'un kuzeybatısında 20 cm'nin üzerinde yoğun kar bekleniyor.

Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güney ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van'da 5-15 cm; Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise 15-25 cm kar yağışı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.