Romanya’nın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği; İstanbul "Dimitrie Cantemir" Romen Kültür Merkezi ile birlikte, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, 5-10 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde 2023 Dimitri Kantemiroğlu Kültür Yılı vesilesiyle "Romanya Kültür Günleri" düzenliyor.

Çeşitli kültürel etkinliklerden oluşan Romanya Kültür Günleri, ayrıca Romanya ve Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin 145. Yılını ve iki ülke arasında Dostluk, Saldırmazlık, Hakemlik ve Uzlaşma Anlaşması'nın imzalanmasının 90. yılını (17 Ekim 1933, Ankara) kutluyor. İki ülke için önemli bir kültürel diplomasi etkinliği olup, Romanya ile Türkiye arasındaki kültürel ve sanatsal ilişkileri güçlendirmeyi, Romen ve Türk sanatçıların arasında yeni diyalog fırsatları yaratmayı ve aynı zamanda, Türk halkını Romanya'nın sanatsal değer ve geleneklerinin zenginliğiyle tanıştırmayı amaçlıyor.

Romanya Kültür Günleri 5 Eylül’de Dimitri Kantemiroğlu’nu Anısına Klasik Müzik Konseri ile Açılıyor

İstanbul Romen Kültür Merkezi’ne ilham olan filozof, tarihçi ve dilbilimciydi Dimitri Kantemiroğlu, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi adlı eseri (1745) gibi pek çok ilmi kitap yazmıştır. Müzik alanıyla da ilgilenen Kantemiroğlu, Osmanlı müziğinin ilk teorisyenlerinden biri olarak anılıyor. 5 Eylül’de gerçekleşecek açılış konseri, Dimitri Kantemiroğlu’nun kişiliğini yansıtmak amacıyla hem Doğu hem de Avrupa müzikal etkilerini taşıyan benzersiz bir repertuvalarla sanatseverlerle buluşacak. Şef Bujor Hoinic yönetiminde gerçekleşecek konserde, birinci kemanda Murat Erginol, solist Simina Croitoru (keman), solist Radu Sinaci (çellist) olarak yer alacak.

10 Eylül’e kadar devam edecek olan Romanya Kültür Günleri klasik müzik, caz ve Romen folklorü, edebiyat, film, çağdaş sanat gösterileri ve çocuklara yönelik oyunlara yer verecek.