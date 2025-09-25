Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesi öncesi Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın bölgesel barış çabaları ve bu konuda birlikte çalışma yürütüp yürütemeyeceklerine ilişkin bir soruya, “Buna inandığım için zaten bunları söylüyorum. Birlikte el ele bölgedeki bu sıkıntıları aşacağımıza da inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Görüşme öncesi değerlendirmelerde bulunan ve basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyareti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile iç içe olan dönemde gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

ABD Başkanı TRump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

“TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE FARKLI BİR SÜRECİ YAŞIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Sayın Trump’ın gerek birinci döneminde gerekse ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35 konusu gerek F-16 konusu gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, “Siz, Başkan Trump’ın barış için çabalar gösterdiğini daha önce de söylemiş bir Cumhurbaşkanısınız. Bölgede birçok lider ile de görüşmeler yapıyorsunuz. Gelecekte nasıl çalışabilirsiniz birlikte?” sorusuna, “Buna inandığım için zaten bunları söylüyorum. Birlikte ele ele bölgedeki bu sıkıntıları aşacağımız inanıyorum” cevabını verdi.