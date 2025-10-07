Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gezisi sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti. Prof. Dr. Ümit Özdağ, ziyaret sonrası yaptığı açıklamayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi Instagram hesabından yanıt geldi.

Resmi hesaptan verilen cevaba göre; Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın dikkat çektiği konu ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve eski Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin ilgileneceği söylendi.

Prof. Dr. Ümit Özdağ: “Kıbrıs’ta Türk milli mücadelesinin önderi KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş’ın anıt mezarındayız. Anıt mezarın başında bekleyen hiçbir görevli yok. Mezarı ziyaret edip dua etmek istediğiniz zaman telefonla arıyorsunuz ve kim geliyor kapıyı açıyor biliyor musunuz? Oğlu Serdar Denktaş, siyasi parti genel başkanı, eski Maliye Bakanı, yıllarca milletvekilliği yapmış. Bu, kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin ve KKTC yetkililerinin bu meseleyi derhal çözmesi gerekiyor. Burada beklemesi gereken bir bekçi değil. Burada beklemesi gereken KKTC silahlı kuvvetleri. Tutulması gereken nöbet onur nöbeti. Anıtkabir’de olduğu gibi.” dedi.