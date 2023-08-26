Bu da yaşanacaktı denecek bir gelişme. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, kızı Saida’yı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı ofisi, Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev'in kızı Saida’yı Cumhurbaşkanı Sekreteri (Yardımcısı) olarak atadığını Telegram'dan duyurdu.

Mirziyoev'in 38 yaşındaki kızı Saida Mirziyoyeva, 25 Ağustos'ta yapılan atamayla cumhurbaşkanlığı yönetimindeki ikinci kişi oldu.

Sekreter pozisyonu, cumhurbaşkanlığı idaresinin pozisyonuna eşit olarak kabul ediliyor.

