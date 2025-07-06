Teknoloji milyarderi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile kamuoyu önünde yaşadığı tartışmadan haftalar sonra ABD'de yeni bir siyasi parti kuracağını açıkladı.

Cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Musk, halka "özgürlüğünü geri vermek için" Amerika Partisi'ni kurduğunu duyurdu.

Musk, partinin iki partili Cumhuriyetçi ve Demokrat sisteme meydan okuyacağını vurguladı. Amerika Partisi'nin seçim yetkililerine resmi olarak kayıt yaptırıp yaptırmadığı henüz belli değil ancak "gelecek yıl" faaliyete geçeceği bildirildi.

Bu hamle, 4 Temmuz'da takipçilerine bir siyasi parti kurup kurmaması gerektiğini sormasının ardından geldi.

"İki kat çoğunlukla yeni bir siyasi parti istiyorsunuz ve buna sahip olacaksınız!" diyen Musk, X'te yaptığı açıklamada, "Konu ülkemizi israf ve yolsuzlukla iflas ettirmeye gelince, demokraside değil tek partili bir sistemde yaşıyoruz," diye yazdı.

Başlangıçta Trump'ı hem X'te kamuoyu önünde hem de finansal olarak yeniden seçilme teklifinde destekledikten sonra Musk, ABD hükümetinin Devlet Verimliliği Departmanı'nda (DOGE) yüksek profilli bir role sahipti.

Ancak mayıs ayında Musk, özel bir devlet çalışanı olarak "planlanmış zamanının" sonu geldiği için devlet dairesinden ayrıldığını duyurdu. Trump daha sonra onu "dünyanın yetiştirdiği en büyük iş liderlerinden ve yenilikçilerden biri," olarak övdü.

Ancak 22 Mayıs'ta ABD Temsilciler Meclisi'nin önemli bir yasa tasarısı olan vergi indirimi ve harcama tasarısını kabul etmesi ve bunun cuma günü Trump tarafından imzalanarak yasalaşmasının ardından ilişkileri yeni bir dönemece girdi.

One Big Beautiful Bill Yasası olarak adlandırılan belge, harcamalarla ilgili politikaları hızlandırmayı amaçlıyor ve vergi indirimlerinden sağlık hizmetleri gibi sosyal yardımlardaki değişikliklere kadar yüzlerce değişiklik önerisi içeriyor.

Musk, bu yasa tasarısını “devasa, rezil, çıkarlarla doldurulmuş Kongre harcama tasarısı, iğrenç bir kepazelik” olarak nitelendirdi.

Musk, tasarının harcamalarının "zaten devasa olan bütçe açığını" arttıracağını ve "Amerikan vatandaşlarına sürdürülemez bir borç yükleyeceğini," savundu.

Bu haftanın başlarında Trump, Musk'ın şirketlerine akan milyar dolarlık federal sübvansiyonları kesmekle tehdit etti ve hatta onu sınır dışı etmeyi düşündüğünü ima etti.