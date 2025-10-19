Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki aday yarıştı. KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'a farkla kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman oyların yüzde 62,80'ini, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise oyların yüzde 35,77'sini aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) cumhurbaşkanlığı seçiminde 777 sandıktan 753'ünün açıldığını duyurdu.

Seçimlerde başı çeken iki liderden Ersen Tatar adada iki devleti, Tufan Erhürman ise federasyonu savunuyor.