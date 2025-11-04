Dünyanın en seçkin koi yetiştiricileri, jüri üyeleri ve koleksiyonerları, sanat, inovasyon ve su ürünleri kültürünü bir araya getiren küresel buluşma için Las Vegas'ta bir araya geliyor.

ACCESS Newswire / LAS VEGAS, NEVADA (İGFA) - Las Vegas, renk, kültür ve yaratıcılıkla yeniden parlamaya hazırlanıyor. All American Koi Show 2026 (AAKS) önceki yıllara göre daha büyük, daha iddialı ve daha uluslararası bir yapı ile geri dönüyor. Üç gün sürecek etkinlik, koi balığının sanatsal yönünü; gelenek, girişimcilik, rekabet ve eğlenceyi bir araya getiren küresel bir kutlamaya dönüştürüyor.



Dünyaca ünlü koi yetiştiricileri ve tutkunları, AAKS 2026 için ABD'nin Las Vegas kentinde bir araya geliyor.

AAKS 2026, dünya çapında tanınan Japon jüri üyeleri, iş dünyası liderleri ve global koleksiyonerleri tek bir hafta sonunda buluşturacak. Etkinlik; uygulamalı havuz kurulum eğitimlerinden, özel davetli gala yemeğine ve ünlülerin katıldığı after-party'lere kadar koi kültürüne ilgi duyan herkes için çok katmanlı bir deneyim sunacak.

W. Lim Corporation ve All American Koi Show. Kurucusu Hector Mardueno, 'AAKS sadece bir yarışma değil, bir buluşma noktasıdır. Doğu ile Batı'yı, miras ile yeniliği, iş dünyası ile sanatı koi'nin zamansız dayanıklılık ve güzellik sembolü üzerinden bir araya getiriyoruz.' şeklinde konuştu.

Etkinlik, küresel koi hareketinin farklı yönlerini öne çıkaran sekiz özel deneyimden oluşuyor:

AAKS 2026'nın; Amerika kıtası, Asya ve Avrupa'dan katılımcı çekmesi, lüks sponsorları ağırlaması ve dünya basınının ilgisini toplaması bekleniyor.

Yokozuna World Title sunan koi çiftlikleri: Sakai Fish Farm, Dainichi Koi Farm, Isa Koi Farm, Momotaro Koi Farm, Omosako Koi Farm, Matsue Koi Farm ve Ooya Koi Farm

27-29 Mart 2026 - Silverton Casino, Las Vegas, NV

