Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, aile bireylerinin mutluluğunu kendi mutluluğu addeden, tecrübeleri ile her zaman yol gösterici olan, üzerimizde sayısız emeği ve hakkı olan babalarımıza, gösterilecek sevgi ve saygının onlar için en büyük armağan olduğunu söyledi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bir ömür sevgi ve hoşgörüsünü evlatlarıyla paylaşan babalarımızın vazgeçilmez değerimiz, yaşam zenginliğimiz olduğunu belirten Arı, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Çocukları için hayatın her anında her türlü fedakârlıkta bulunan babalarımız, tecrübeleriyle de her zaman bir rehber olmaktadır. Varlıklarıyla ailesine güç veren şefkat ve merhamet abideleri babalarımızı, sadece yılın bir günü değil, hayatımızın her anında anmak, onlara sevgimizi göstermek çok daha doğru olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm aile fertlerini güven bağı ile birbirine bağlayan, aile ve toplum hayatının omurgasını oluşturan başta değerli evlatlarını vatanımız için feda eden şehitlerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve uzun yıllar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”