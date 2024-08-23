PTT AŞ sık kullanılan hizmetlerini vatandaşların daha kolay ulaşabilmeleri adına e-Devlet Kapısı üzerinden sunuyor. ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Türkiye’nin dört bir yanındaki geniş hizmet ağı ile vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için sunduğu hizmetleri e-Devlet Kapısı üzerinden daha erişilebilir hale getiriyor. Son dönemde dijitalleşmenin hızla artmasıyla birlikte, PTT AŞ’nin e-Devlet Kapısı entegrasyonu, kullanıcıların posta ve kargo gönderilerini kolaylıkla yönetmelerine olanak sağlıyor.

E-DEVLET KAPISINDAN PTT KARGO İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİYOR

PTT AŞ, e-Devlet Kapısı üzerinden ‘Bireysel Ön Kabul Başvurusu’ ile yurt içine mektup postası, APS Kurye, posta kargosu ve kargo, yurt dışına ise mektup postası, posta kolisi, APG ve TURPEX gönderilerinin ön kabulünün yapılmasına olanak sağlıyor. Ön kabulü gerçekleştirilen gönderi PTT AŞ Kayıtlı Gönderi Otomasyon Sistemine aktarılmaktadır. Gönderici söz konusu başvurunun tamamlanması ile PTT iş yerlerine gönderisiyle birlikte gelerek kabul işlemini gerçekleştirebilmektedir.

PTT Kayıtlı Gönderi Takibi işlemi, 2008 yılında e-Devlet Kapısı üzerinden hizmet vermeye başladı. Bu hizmet ile PTT AŞ son beş yıl içerisinde 40 milyonun üzerinde vatandaşa ulaştı.

E-DEVLET ŞİFRESİ PTT İŞ YERLERİNDEN ALINABİLİYOR

184 yıllık tecrübesi ile PTT AŞ, posta kargodan lojistiğe, bankacılıktan e-ticarete kadar birçok alanda hizmetlerini sunmaya devam ediyor. E-Devlet Kapısı üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar e-Devlet şifresini hızlı ve kolay bir şekilde PTT iş yerlerinden temin edebiliyor. PTT iş yerlerinden 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla müşterilerin talebi üzerine temin edilen e-Devlet şifresi yaklaşık olarak 4 milyona ulaştı.

PTT AŞ, 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA SUNDUĞU HİZMETLERİ GELİŞTİRİYOR

Daha önce e-Devlet Şifresi almamış 65 yaş üstü ve 15 yaşını doldurmuş engelli vatandaşlar için “Adrese Teslim Şifre Başvurusu” ile PTT AŞ ücretsiz bir şekilde e-Devlet Şifresini kişilerin adreslerine teslim ediyor.

PTT AŞ tarafından, e-Devlet Kapısı üzerinden 65 yaş üstü vatandaşlar için sunulan e-Devlet şifresini evde teslim hizmeti 2020 yılının Kasım ayında başladı ve o tarihten bu yana 103 bin kişiye ulaştı.