Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda gençlerle bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

KAYSERİ (İGFA) - Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gençlerle hem kişisel deneyimlerini aktardı hem de geleceğe dair hedef ve beklentiler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programda gençlerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Başkan Yalçın, Talas Belediyesi olarak eğitime ve gençliğe yapılan her yatırımın, Türkiye'nin yarınlarına yapılan yatırım olduğuna vurgu yaptı. Öğrencilerin düşüncelerini dikkatle dinleyen Yalçın, gençlerin enerjisi ve vizyonunun kendilerine güç verdiğini ifade etti.

Program sonunda gençlere hitap eden Başkan Yalçın, 'Bu güzel buluşmaya katılan tüm genç arkadaşlarıma teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında ve gelecek hedeflerinde başarılar diliyorum' dedi.