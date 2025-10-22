İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Selimler, Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde ekonomik gelişmeleri ve beklentileri değerlendirdi. Prof. Dr. Selimler, faiz indirim sürecinin devam etmesini beklediğini, ancak Eylül ayı enflasyon verilerinin bu süreçte dikkatli olmayı gerektirdiğini belirtti.

Prof. Dr. Selimler, Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine devam etmesini beklediğini söyledi. Ancak, Eylül ayı enflasyon verilerinin bu süreçte dikkatli olunmasını gerektirdiğinin altını çizdi.

Faiz İndiriminde Enflasyon Freni

Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne 2024 yılının sonundan itibaren başladığını ve bir süredir devam ettiğini ifade eden Selimler, normal koşullarda yıl sonuna kadar %35 civarında bir faiz oranının hedeflendiğini belirtti. Ancak, Eylül ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi ile Merkez Bankası'nın elinin bir miktar zayıfladığını kaydetti. Bu gelişmenin, 250-300 baz puanlık daha yüksek indirim beklentilerini düşürdüğünü dile getirdi.

"Eylül ayı enflasyonunun Merkez Bankası'nın elini biraz zayıflattığını düşünüyorum. Yine indirim bekliyoruz. Ben 150 baz puanla, yani %40.5'ten %39'a indirilmeye devam edileceğini düşünüyorum." Ekim ve Kasım ayı enflasyon oranlarının piyasa beklentileri doğrultusunda gelmesi halinde, aralık ayında 250-300 baz puanlık daha agresif bir indirimle telafi olabileceğini sözlerine ekledi.

Yıl Sonu Faiz ve Enflasyon Hedefleri

Yıl sonu hedeflerine de değinen Prof. Dr. Selimler, piyasa beklentilerine göre yıl sonu enflasyonunun %31 ila %32 bandında olacağını vurguladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu faiz tahmininin %37.5 civarında olduğunu hatırlatarak, bu oranın enflasyonun üzerinde bir getiri sağlaması nedeniyle makul bir hedef olduğunu söyledi. Faiz kararlarında sembolik de olsa indirime devam edilerek, yılın %37 ila %38 aralığında bir faizle kapatılacağını tahmin ettiğini ifade etti.

Krediler ve Piyasalar Üzerindeki Etki

Faiz indirimlerinin piyasaya istenilen şekilde yansımadığını da gözlemlediğini belirten Selimler, bu durumun temel nedenlerini şöyle açıkladı:

Piyasada Risk Devam Ediyor: Merkez Bankası faizi indirse dahi piyasada hala bir tedirginliğin devam ettiğini vurguladı.

Krediye Erişimde Zorluk: İndirimlere rağmen, firmaların ve bireylerin finansmana erişiminin zayıf olduğunu, kredi maliyetlerinin (konut, tüketici, kredi kartları) çok yüksek seyrettiğini dile getirdi.

Mevduat Faizi: Mevduat faizlerinin dolarizasyonu önlemek amacıyla %40-%45 seviyelerinde yüksek tutulmasının, kredi faizlerinin düşüşünü engellediğini sözlerine ekledi.

Merkez Bankası'nın İletişim Tonu

Son olarak, Merkez Bankası'nın iletişim dilinde bir değişiklik beklemediğini söyleyen Prof. Dr. Selimler, "sıkı para politikası" mesajının devam edeceğini dile getirdi. "Enflasyon hala yüksek seviyelerde ve Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üzerine çıkacak. Dolayısıyla, enflasyondaki bozulma olduğu zaman para politikasını sıkılaştıracağız mesajını koruyacağını düşünüyorum."